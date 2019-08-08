ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس- نهاية جلسات الأسبوع- بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13997 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2051 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 17148 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 1383 نقطة.