انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 3 من أسرة واحدة في الغربية

شهد طريق كفر الشيخ الدولي، منذ قليل، بالقرب من مدخل سبرباي بمحافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتعطل حركة المرور حتى رفعت آثار الحادث.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا - كفر الشيخ أمام قرية سبرباي التابعة لمركز طنطا مما أدى إلى إصابة محمود عبدالعزيز محمد ٢٨سنة، كدمات متفرقة بالوجه والجسم، فادية فتحي محمد حسن ٢٥سنة كدمات بالجسم ونزيف بالمخ، إيمان عبد العزيز محمد عامان كدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بكفر الشيخ، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.