ويستهام يتعاقد مع المهاجم السويسري أجيتي

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم السويسري ألبيان اجيتي من صفوف بازل مقابل ثمانية ملايين جنيه استرليني.



وسجل أجيتي 22 عاما 15 هدفا خلال 35 مباراة مع بازل في الموسم الماضي، كما شارك مع منتخب سويسرا في بطولة دوري الأمم الأوروبي.



وقال أجيتي عقب انضمامه لويستهام لمدة أربعة أعوام "لم أفكر مرتين في التوقيع لمثل هذا النادي الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز".



وبات اجيتي سادس صفقات ويستهام هذا الصيف بعد ضم سيباستيان هالر وبابلو فورنالس وجونكالو كاردوسا وروبرتو وديفيد مارتين.