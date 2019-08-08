الحكومة تعقد اجتماعها بالعلمين الجديدة اليوم

يعقد مجلس الوزراء اليوم، ثاني اجتماعاته بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، لمناقشة استعدادات الحكومة لعيد الأضحى، ومناقشة عدد من الملفات التنموية والاقتصادية.



يأتي ذلك بالتزامن مع وصول واحدة من أهم المسلات الفرعونية إلى موقع المدينة بعد نقلها من القاهرة أمس الأول لوضعها في أحد أهم ميادين المدينة، وهو الميدان الذي يطل عليه مبنى رئاسة الجمهورية، ومبنى مجلس الوزراء.



وعلق المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي صفحته الخاصة على فيسبوك على نقل المسلة إلى هناك قائلا: "تلتقى عظمة وحضارة الأجداد مع جهود وإنجاز الأحفاد".



يأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة عزمها عقد اجتماعاتها بشكل متواتر في مدينة العلمين الجديدة للتأكيد على أن المدينة ليست مصيفية فقط، وإنما تعمل طوال العام.