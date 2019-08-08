برلمانية: مبادرة "حياة كريمة" حققت إنجازات جيدة

أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن المصريين فى القرى الأكثر فقرا سيشعرون بنتائج مبادرة حياة كريمة مع نهاية هذا العام، موضحة أن المبادرة فى مرحلة التنفيذ وتقديم الخدمة وإعداد المراحل المختلفة لاستمرارها للوصول إلى كل القرة الأكثر احتياجا.



وقالت أبو السعد، إن مبادرة حياة كريمة تحقق إنجازات جيدة، حيث تأخذ أهالى القرى والأرياف إلى التطور والوصول إلى مجتمعات أكثر تطورا وإيصال كافة الخدمات إليهم.



ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تساهم فى تطوير المنازل والشكل العام للقرية المصرية، موضحة أن المبادرة حاليا فى مرحلة تقديم الخدمات وتطويرها والمصريين سيشعرون بنتائجها الإيجابية مع نهاية هذا العام