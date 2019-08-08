رئيس بعثة الحج يزور أفواج الحجاج من أسر الشهداء

واصل رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، زيارة المرضى من الحجاج بمجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى النور التخصصي، واطمأن على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



كما زار أفواج الحجاج من أسر الشهداء، والتقى مديري المستشفيات، الذين أفادوا بأن معظم الحجاج الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بحالة حسنة ومنهم من سيغادر المستشفى غدا.



ومن المقرر أن توفر السلطات السعودية عربات مجهزة لتفويج الحجاج الذين لا تسمح حالتهم الصحية لتفويجهم في الباصات لأداء مناسك الحج بعرفة ومنى.