إيران تهاجم مؤتمر المنامة: "إجراء مريب واستفزازى"

طلبت وزارة الخارجية الإيرانية، من دول المنطقة، اليوم الخميس، العمل بحكمة لمنع التدخل الأجنبي للمنطقة المثير للتوتر، منوهة إلى أن أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة ولا يمكن زعزعة دولة مقابل ضمان دول أخرى.



وشنت الخارجية الإيرانية هجومًا على مؤتمر المنامة لأمن الملاحة، وفقًا لشبكة سكاي نيوز، مشيرة إلى أنه إجراء مريب واستفزازي يستهدف إيران، وذلك على خلفية استضافة المنامة اجتماعا عسكريا بحريا على أراضيها موجها ضد إيران.



وأوضحت الوزارة أنه على الحكومة البحرينية​ ألا تكون أداة لتنفيذ مطالب ومخططات العدو المشترك في المنطقة.



واعتبرت أن هذا المؤتمر يزعزع أمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل ​القوات​ الأجنبية وإسرائيل​ في منطقة ​الخليج​.



ودعت ​الخارجية الإيرانية​ الحكومة البحرينية إلى التوقف عن اتخاذ إجراءات غير حكيمة واتباع نهج بناء في المنطقة، مشددةً: "ندين بشدة كافة الاتهامات الموجهة لإيران في البيانات الأخيرة للخارجية البحرينية".



