فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جثتى السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عدد من المشتبه فيهم في واقعة مقتل سائقين ذبحًا في السلام.



وفحص رجال المباحث المشتبه فيهم، واستمعوا إلى شهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة بالأماكن المؤدية إلى موقع الحادث لتتبع خط سير الجناة.



وكانت البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لشابين "مذبوحين" في أحد الشوارع بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين أنهما "عبدالرحمن. م"، 24 سنة، وشهرته "كرشة"، سائق توك توك، وصديقه "حمدي. أ"، 22 سنة، مقيمين بدائرة القسم.



وكشفت التحريات الأولية عن استدراج مجهولين المجني عليهما بحجة توصيلهما بالتوك توك، وأثناء توقفهما بمنطقة نائية، حاول المتهمون سرقة المركبة بالإكراه، فحاول الضحايا الدفاع ومقاومة الجناة، فقتلوهما ولاذوا بالفرار.



وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.