اليوم.. انطلاق قطار أهالى النوبة من الإسكندرية

أعلن النادي النوبي العام بالإسكندرية، أن هيئة السكك الحديد تحرك اليوم الخميس، 3 قطارات إلى أسوان لخدمة أهالي النوبة، تقوم من القاهرة والإسكندرية.



وأوضحت هيئة السكك الحديد أنه من المقرر أن يتحرك قطار رقم 1 من القاهرة في تمام الـ15.00 عصرا ويصل أسوان 04.15 اليوم التالي، وقطار رقم 2 يقوم من القاهرة في الساعة 16.45 ويصل أسوان 06.35، وقطار رقم 3 يقوم من الإسكندرية في الساعة 12.45 ويصل أسوان 05.15.



يذكر أن تذاكر رحلات قطارات عيد الأضحى المبارك ليومي الخميس والجمعة، قد نفذا تماما، رغم تخصيص 24 قطارا إضافيا للعمل طوال فترة العيد، بالإضافة إلى زيادة 4 عربات إلى خط الصعيد للقطارات المغادرة من الإسكندرية.

