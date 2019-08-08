إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

أصيب- منذ قليل- 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الإقليمي بمحور الضبعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "حميد محمد عبدالمعتمد حميد" 47 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والظهر، "محمد أحمد سعد" 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه طوله حوالي 4 سم مع وجود إشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، و"علي حسان حسن" 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بعظمة الكوع الأيسر.



وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة في مطروح، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي، وتلقوا العلاج فور وصولهم، والحالات مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.