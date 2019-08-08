إصابة شخصين بالتسمم فى مطروح

أصيب شخصين إثر تناول أطعمة من مزرعة مرشوشة بمبيد كيماوي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "نصيب عبدالهادي عبدربه نصيب 43 سنه مقيم في البحيره، إسماعيل عبدالستار محمد محمد 32 سنة مقيم في العامرية" مصابين باشتباه تسمم.



وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة في مطروح، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي، وتلقوا العلاج فور وصولهم، والحالة العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.



وأكد الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة أن جميع مستشفيات مطروح تستقبل يوميا الحالات المرضية من أهالي وزوار المحافظة على مدار 24 ساعة.



