براءة عامل من تهمة الاتجار بمخدر الهيروين بالمقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة المتهم "عبد الله.م.ع"، 22 عاما، عامل من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالمقطم.



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين أحمد محمد أحمد عبدالرحمن، وأسامه محمد أبو صافي، وسكارتارية طلعت عبده، وأحمد فهمي.



وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 6479122 لسنة 2019 جنايات المقطم، المقيدة برقم 1216 لسنة 2019 كلي جنوب القاهرة، المقيدة برقم 510 لسنة 2019 حصر تحقيق، للمتهم "عبدالله. م.ع"، إحراز جوهر من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكان النقيب طارق ممدوح عبدالرحمن، معاون مباحث قسم شرطة المقطم، قد تقابل مع المتهم حال مروره بدائرة القسم، وبحوزته لفافات من مخدر الهيروين، ليتم ضبطه وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.