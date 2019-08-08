صعود الأرباح الفصلية للدار العقارية 7%

أعلنت الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، يوم الخميس، عن صعود أرباح الربع الثاني بنسبة 7%، وقالت إن الثقة في القطاع العقاري بالإمارة ارتفعت.



وذكرت الشركة المرتبطة بالحكومة والتي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 للسيارات أنها حققت ربحا صافيا قدره 476 مليون درهم (129.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2019 وذلك مقارنة مع صافي ربح 445 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.



كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تحقق الدار ربحا صافيا بقيمة 477 مليون درهم في الربع الثاني.



وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة "نشهد اليوم ارتفاعا في معدلات الثقة بالقطاع العقاري في أبوظبي بعد إطلاق حزمة مشاريع تطويرية بقيمة تسعة مليارات درهم منذ بداية العام".