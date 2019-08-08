الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

صعود الأرباح الفصلية للدار العقارية 7%

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أعلنت الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، يوم الخميس، عن صعود أرباح الربع الثاني بنسبة 7%، وقالت إن الثقة في القطاع العقاري بالإمارة ارتفعت.

وذكرت الشركة المرتبطة بالحكومة والتي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 للسيارات أنها حققت ربحا صافيا قدره 476 مليون درهم (129.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2019 وذلك مقارنة مع صافي ربح 445 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تحقق الدار ربحا صافيا بقيمة 477 مليون درهم في الربع الثاني.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة "نشهد اليوم ارتفاعا في معدلات الثقة بالقطاع العقاري في أبوظبي بعد إطلاق حزمة مشاريع تطويرية بقيمة تسعة مليارات درهم منذ بداية العام".

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بالصور.. مقتل سائقين "توك توك" بالنهضة

منذ يوم

الأبراج.. عبير فؤاد تحسم الجدل حول تغيير الأبراج

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يكشف عن بديل صلاح وماني

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الإفريقى

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

ستوديو

أول قصة حب في حياة سمير صبري ادعت نسبها للفنان فريد الأطرش

الغندور عن استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا: "اترمى برة" (فيديو)

بعد 8 سنوات.. مصطفى قمر يستقر على موعد طرح ألبوم "ضحكت ليا"

راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.. صورة

رياضة

صفقة "لوكاكو" تكتمل أخيرًا بقيمة 85 مليون دولار

"دييجو فورلان" يعلن اعتزاله كرة القدم

نادال يبلغ الدور الثالث فى مونتريال

غضب فى مانشستر يونايتد بسبب إصرار زيدان على ضم بوجبا

الرئيس نيوز

الإحصاء: 1.5% زيادة في معدل التضخم لشهر يونيو 2019

بشأن استعدادات العيد.. الحكومة تجتمع في العلمين

صحف القاهرة: رسالة من الرئيس السيسى لـ «المخربين»

الأهلي: تسوية النزاع مع "صلة" السعودية مقابل 150 مليون جنيه

منوعات

مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لجمعيات خيرية

اكتشاف اختراقات إلكترونية للمؤسسات الحكومة الروسية

"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

دراسة تدحض «خرافة» ربط تناول القهوة قبل النوم بالأرق

كشكول

نتيجة مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة مساء الغد

المنيا الأزهرية تفوز بأفضل منطقة فى تنفيذ عمليات الإخلاء بالمعاهد

تدريب معلمى الأزهر على العمل بالسبورة الذكية بدءًا من العام القادم

أمين عام الأزهر يطالب باعتماد نتجية دراسات عليا أصول بالمنوفية

إسلام سياسي

غضب سلفي على وزارة الأوقاف رغم التصريح لبرهامي بالخطابة

قيادي إخواني: الفشل ينتظر "إخوان تونس" بعد ترشحهم للرئاسة

دعوى قضائية في بريطانيا تفضح تمويل بنك قطري لـ جبهة النصرة

الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل مقرات مدنية لثكنات عسكرية


زيت وسكر

هذا الاختبار قد يؤدي لتلف عضلة القلب!

تفاصيل عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس

انتهاء صرف المقررات التموينية لشهر اغسطس بشمال سيناء

إغلاق 4 صيدليات.. والسبب!

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

الصين تستخرج أكثر من 180 ألف قطعة أثرية من سفينة تجارية غارقة

الليلة.. حفل المولوية المصرية بمهرجان الصيف الدولى

الساقى تطرح كتاب "عندما تختفى بسمتى" للأطفال

اليوم.. افتتاح معرض "يا رايحين للنبى الغالى" بمتحف قصر المنيل

صفحتنا ع الفيس بوك