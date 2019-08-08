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حوادث

ضبط عاطل يسرق الغاز الطبيعى فى أسيوط

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:28 ص
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط عاطل لقيامه بتركيب وصلات الغاز الطبيعي بغرض سرقته بأسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث شرطة التموين يفيد ضبط عاطل لقيامه بتوصيل وصلات الغاالطبيعي وسرقة الغاز.

وتم ضبط المدعو "م. ر. ح" عاطل ومقيم حي السادات قسم أول أسيوط وبحوزته 3 عداد غاز طبيعي وشنيور هلت و4 مطربيطا تستخدم في قلووظ المواسير وعدد 1 منشار حديد وعدد 1 منجلة تستخدم فى ربط المواسير وعدد 1 كابل كهربائى وعدد 2 خرطوم بوتاجاز وعدد 4 وصلة بوتاجاز وعدد 2 هواية مطبخ وعدد 1 سوسته تشكيل وذلك لقيامة بتركيب عدادات الغاز الطبيعي والتوصيلات الخاصة بها بالمنازل والمحلات العامة بطرق غير شرعية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية خطة مديرية أمن أسيوط والتي تهدف إلى تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع لاسيما السلع التموينية الإستراتيجية والعمل على توفيرها بالأسواق وكذلك ضبط المخالفات التموينية بشتى صورها وضبط القائمين على إدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص والقائمين على تخزين السلع الغذائية الإستراتيجية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

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