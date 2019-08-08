مناظرة النيابة لجثث سائقىّ توك توك السلام: "مقتولان بطلق نارى"

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثتين لسائقي توك توك عثر عليهما مقتولين وملقين خلف إحدى المدارس، عنأن الجثتين لشابين في العقد الثاني من عمرهما يرتديان ملابسهما كاملة وبجثة الأول عبدالرحمن م طلق ناري في الصدر والبطن والثاني به طلق ناري في الكتف والصدر.



وأكد مصدر أن المجني عليهما تم استداجهما بالقرب من طريق الجبل الأصفر وتم تثبيتهما للاستيلاء على التوك توك الخاص بهما وسرقة أغراضهما الشخصية.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان يفيد بالعثور على جثتي شابين مقتولين وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

