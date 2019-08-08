ضبط 8 كيلو بانجو قبل ترويجها فى العيد بأسيوط

تلقي اللواء أسعد الذكير مساعد مدير أمن أسيوط إخطارا من رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد تمكنهم من ضبط عامل وبحوزته 8 كيلو بانجو قبل ترويجها في العيد.



وتم ضبط المدعو "ح. ع. أ. ه" 37 سنة، عامل، ومقيم بني رافع دائرة مركز منفلوط داخل مسكنه وبحوزته 11 لفافة لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 8 كيلو.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسيوط التي تهدف إلى أحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة وضبط الجريمة بشتى صورها خاصة حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.