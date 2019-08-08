2.49 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية للصين خلال 7 أشهر

ارتفعت التجارة الخارجية للصين من السلع بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019، لتصل إلى 17.41 تريليون يوان (نحو2.49 تريليون دولار).



وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الخميس - أن الصادرات زادت بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 9.48 تريليون يوان ( 1.35 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، كما نمت الواردات بنسبة 1.3% لتصل إلى 7.93 تريليون يوان (1.14 تريليون دولار).



وأوضحت المصلحة أن الصين شهدت خلال الفترة من يناير حتى يوليو فائضا تجاريا بنسبة 47.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.55 تريليون يوان (221 مليار دولار).