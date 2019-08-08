استقرار أسعار الألبان محليًا وارتفاعها عالميًا

تنشر"الدستور" أسعار الألبان اليوم الخميس في الأسواق، حيث تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.



سجل سعر كيلو اللبن السائب 14 جنيها، وسعر كيلو اللبن المعبأ تراوح سعره ما بين 15 و17 جنيها حسب النوع.



وسجلت أسعار الزبادي استقرار حيث تراوح سعر علبة الزبادي البلدي الصغيرة ما بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، وعلبة الزبادي البلدي الكبيرة تراوح سعرها ما بين 3 إلى 4 جنيهات، بينما زبادي الشركات الصغير سجل نحو 3.50 جنيهات، وسجل ثمن زبادي الشركات الكبير 5 جنيهات.



وكشف تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك ارتفاعًا في أسعار الألبان عالميًا، بزيادة 7% عن الشهر الماضى.