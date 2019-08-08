ننشر تفاصيل التحقيقات في مقتل عامل بالوراق

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل مقتل عامل فى مشاجرة بين عاملين بالوراق، بسبب خلافات سابقة بينهما، حيث تبين وفاة المجنى عليه نتيجة طعنة من سلاح أبيض.



وكشفت مناظرة النيابة أن المجنى عليه فى منتصف العقد الثالث من عمره وأصيب بطعنة نافذة من سلاح أبيض أدت إلى وفاته.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بالوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه "ي.ف"، نشبت بينه وبين عامل مشاجرة، بسبب خلافات سابقة بينهما، مما دفع العامل لطعنه بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

