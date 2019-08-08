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عالم

الأرصاد الجوية اليابانية ترصد ثورانا بركانيا شرقي البلاد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:11 ص
ثورانا بركانيا
ثورانا بركانيا
أ ش أ
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رصدت هيئة الأرصاد الجوية والسلطات المحلية في اليابان ثورانا بركانيا طفيفا على جبل أساما شرقي اليابان الليلة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس أن هيئة الأرصاد رفعت مستوى تحذيرها إلى المستوى الثالث في مقياس يتألف من خمسة مستويات بعد ثوران البركان، في حين لم ترد تقارير فورية حتى الآن تفيد بوقوع أية إصابات.

وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية بأن الثوران البركاني كان بالقرب من فوهة جبل أساما الذي يبلغ ارتفاعه 2568 مترا، لافتا إلى أن الدخان تصاعد إلى ارتفاع يبلغ حوالي 1800 متر فوق الجبل.

ويعني ارتفاع مستوى التحذير ألا يحاول أحد الاقتراب من الجبل.

وحذرت الهيئة من احتمالية تطاير الصخور وتدفق حمم بركانية داخل دائرة نصف قطرها حوالي 4 كيلومترات من فوهة البركان.

وفي مؤتمر صحفي في وقت مبكر من اليوم، ذكرت هيئة الأرصاد أن الثوران الأخير لم يتسبب في تدفق حمم بركانية، ولكنها حثت الناس على البقاء بعيدا عن الأذى واتباع تعليمات السلطات المحلية اليابانية.

وقالت هيئة الأرصاد إن البركان خلف رواسب من الرماد على مسافة 200 متر من الفوهة التي تقع على الحدود بين مقاطعتي جونما وناجانو، مضيفة أن الثوران البركاني استمر حوالي 20 دقيقة.

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