القبض على هاربين من أحكام بالمؤبد في أسيوط

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط من ضبط متهمين هاربين من أحكام المؤبد في وقائع مخدرات.



وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط يفيد تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد.



وتم ضبط المدعو "أ ج ع ف" 24 سنة، عامل ومقيم بمنطقة الوليدية دائرة القسم، والمحكوم عليه فى القضية جنايات قسم شرطة ثان أسيوط لسنة 2019 مخدرات بالسجن المؤبد وضبط المدعو "ع ع إ ق" 39 سنة، عامل، ومقيم شارع رياض دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية جنايات قسم شرطة ثان أسيوط لسنة 2019 مخدرات بالسجن المؤبد.



ويأتي ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسيوط لإحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة وضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما المحكوم عليهم الهاربين وكل ما من شانه الاخلال بالأمن العام.



وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

