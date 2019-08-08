الصين ترفض التدخل الأمريكي في فنزويلا

رفضت الصين مجددًا التدخل الأمريكي في شئون فنزويلا الداخلية، ودعت واشنطن إلى وقف ما أسمته "سلوك التنمر المتمثل في قمع بلد آخر على نحو مستهتر".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج في تصريح اليوم الخميس، تعقيبا على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخرا أمر تنفيذي بتجميد أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة: "ينبغي لنا أن نوضح أنه أيا كان الحزب السياسي الذي يحكم بلدا، فتلك قضية داخلية ويجب أن يقررها شعب ذلك البلد".



وأضافت يينج: "ما أعلنته وفعلته الولايات المتحدة يمثل تدخلا جسيما في شئون فنزويلا الداخلية، ويعد انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وإن الصين تعارض ذلك بشدة"، وتابعت قائلة أن الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا أن العقوبات لن تساعد أبدا في حل القضية الفنزويلية، ولن تعمل إلا على زيادة مخاطر خروج الوضع عن السيطرة.



كما حثت واشنطن على النظر إلى جوهر القضية الفنزويلية والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في احترام القانون الدولي، ودعم عملية الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا.



وحول تحذيرات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للصين وروسيا بشأن دعم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دعت يينج الولايات المتحدة إلى الاستفادة من دروس التاريخ والتخلي فورا عن غرس بذور الشقاق، وأكدت أن التعاون بين الصين وفنزويلا، الذي يتم على نحو قانوني ويقوم على المساواة والمنافع المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين ومباديء السوق، أفاد البلدين والشعبين ولا يسمح لتدخل من جهات أخرى.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر، يوم الإثنين الماضي، بتجميد كامل لأصول حكومة فنزويلا التابعة للرئيس نيكولاس مادورو، كما حظر أي تعامل مع سلطات هذا البلد، ويأتي القرار الأمريكي بعد أشهر من زيادة التوتر في العلاقة بين البلدين على خلفية اعتراف واشنطن بالمعارض خوان جوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا.