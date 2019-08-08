زلزال بقوة "5.9 ريختر" يضرب تايوان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من جزيرة تايوان.



وبحسب الهيئة تم تسجيل الهزات الأرضية، اليوم الخميس الساعة 21.28 بالتوقيت العالمي (00.28 توقيت موسكو، اليوم الخميس)، ويقع مركز الزلزال على بعد 76 كيلومتر جنوب غرب عاصمة الجزيرة، تايبه، وعلى عمق عشرة كيلومترات.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.