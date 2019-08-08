"إسكندر".. أخطر الأسلحة الروسية يحل محل "أوسا"

يعد ما يسمى بـ"إسكندر" أخطر الأسلحة الروسية، حسب مصادر إعلامية أجنبية.



وحلت منظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية محل منظومة "أوسا" في الجيش الروسي.



وكانت روسيا قد تخلصت في زمن الاتحاد السوفيتي من صواريخ "أوسا" لتهدئة بال الأمريكيين الذين توجسوا خيفة من هذه الصواريخ البالغ مداها 400 كيلومتر خاصة صاروخ "أوسا أو" المنتظر الذي أمكن التحكم فيه طيلة وقت تحليقه، حتى أنهم زودوا سلوفاكيا بمبلغ 16 مليون دولار لكي يدمر السلوفاكيون ما كانوا يملكونه من صواريخ "أوسا".



ويعتبر صاروخ "إسكندر" بديلا ناجحا لصاروخ "أوسا" لكونه أخطر الأسلحة الروسية وفقا لـ"ناشيونال إنترست".



ولم يكن مصادفة، كما قالت "ناشيونال إنترست"، أن تنشر روسيا صواريخ "إسكندر" في منطقة كالينينجراد. ذلك أن بإمكان هذه الصواريخ ضرب مكونات الدرع الصاروخي الأمريكي في بولندا وقواعد الناتو في أوروبا الشرقية عندما تنطلق من هذه المنطقة المجاورة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).



والأكثر خطورة، برأي الخبراء العسكريين الأجانب، أن منظومة "إسكندر" تقبل التحديث، أي أنه يمكن صنع الصواريخ الجديدة الأكثر خطورة التي يصعب على وسائط الدفاع الجوي أن تُسقطها، من أجل هذه المنظومة.