سفينة بريطانية ترافق كورفيت روسى فى المانش

رافقت سفينة الدورية البريطانية "إتش إم إس فورث" الكورفيت الروسي "فاسيلي بيكوف" في المانش.



وكتبت البحرية البريطانية على صفحتها على التويتر: "سفينة الدورية إتش إم إس فورث راقبت سفينة حربية روسية في القناة الإنجليزية عند عودتها إلى مياه المملكة المتحدة".



"فاسيلي بيكوف" سفينة دورية من مشروع 22160.



وهي مصممة للقيام بدوريات في البحار المفتوحة والمغلقة، وحراسة السفن عند عبورها المياه الدولية.



دخل الكورفيت خدمة البحرية الروسية في ديسمبر 2018، سعتها 1700 طن وسرعتها تصل إلى 30 عقدة.



ليست هذه هي المرة الأولى التي ترافق فيها سفن بريطانية سفنا تابعة للبحرية الروسية الموجودة في المياه الدولية ولا تنتهك حدود بريطانيا.



في مايو، رافقت فرقاطة "إتش إم إس نورثمبرلاند" التابعة للبحرية الملكية البريطانية السفينة "سيفيرومورسك" الروسية الكبيرة المضادة للغواصات في المانش، والتي كانت عائدة إلى قاعدتها من البحر الأبيض المتوسط.



قال قائد السفينة البريطانية إن البحرية البريطانية "مستعدة دائمًا للرد على ظهور السفن الأجنبية في المنطقة التي تهم بريطانيا".



في مايو، انتقد البريطانيون جيشهم "لاعتراضهم" الطائرات الروسية فوق بحر البلطيق.