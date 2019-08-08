السودان.. قرار مرتقب بإسقاط عقوبة الإعدام عن رئيس الحركة الشعبية ونائبه

قالت صحيفة التيار السودانية، اليوم الخميس، إنّ المجلس العسكري الانتقالي سيصدر قرارًا اليوم، بإسقاط عقوبة الإعدام عن رئيس الحركة الشعبية ـ شمال ـ مالك عقار ونائبه ياسر عرمان.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس المجلس العسكري الفريق أوّل عبدالفتاح البرهان سيصدر مرسومًا بإسقاط عقوبة الإعدام عن عقار وعرمان.



وتأتي الخطوة بحسب الصحيفة ضمن إجراءات علمية لتحقيق السلام بالبلاد.



وكانت الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الأحد الماضي في حضور الوساطة الإفريقية والإثيوبية، نصّت على تخصيص الـ 6 أشهر الأولى لتحقيق السلام بالبلاد.



يشار إلى أن الحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة السودانية في عهد النظام البائد في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، تشارك في تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي قاد حركة الاحتجاج ضد البشير حتى الإطاحة به على يد الجيش.