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اقتصاد

صادرات الصين تتحدى الحرب التجارية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:32 ص
صادرات الصين تتحدى
صادرات الصين تتحدى الحرب التجارية
وكالات
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عاودت الصادرات الصينية الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال يوليو رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها مديرية الجمارك، الخميس.

وحققت مجمل الصادرات الصينية إلى الخارج زيادة بنسبة 3.3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعدما تراجعت 1.3% في يونيو، فيما تراجعت الواردات مجددا بنسبة 5.6%، بعد تراجعها بنسبة 7.3% في الشهر السابق.

وجاءت الأرقام الجديدة أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون انخفاض الصادرات مجددا (-0.2% بحسب معدل وكالة بلومبرج)، وتراجعت الواردات بشكل أكبر (-8.8)%.

وبقي الفائض التجاري الصيني مستقرا في يوليو عند 45.05 مليار دولار، مقابل 44.23 مليار دولار في الشهر السابق.

أما مع الولايات المتحدة، فسجل الفائض تراجعا طفيفا إلى 27.97 مليار دولار، بالمقارنة مع 29.9 مليار في يونيو.

وفي ظل الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين البلدين منذ عام، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.46% على مدى عام، فيما تراجعت الواردات بنسبة 19.09%، أي بنسب أدنى منها في يونيو، حين بلغ التراجع 7.75% للصادرات و-31.44% للواردات.

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