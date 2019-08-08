بومبيو يبحث هاتفيًا مع بن سلمان التحديات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا الخميس مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي التوترات المتزايدة في المنطقة وأهمية تعزيز الأمن البحري لحماية حرية الملاحة.



وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو أعرب في الاتصال عن شكره لدعم المملكة العربية السعودية ومشاركتها في العديد من التحديات الإقليمية.



وأوضحت أن بومبيو وبن سلمان أكدا مجددا دعم الدولتين القوي لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث لدفع عملية السلام نحو الأمام.



كما ناقش الوزير الأمريكي مع ولي العهد السعودي التطورات الثنائية والإقليمية الأخرى بما في ذلك مواجهة ما تقوم به إيران من أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان.