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رياضة

صفقة "لوكاكو" تكتمل أخيرًا بقيمة 85 مليون دولار

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:23 ص
البلجيكي الدولي
البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو
وكالات
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وافق فريق مانشستر يونايتد على العرض الأخير الذي قدمه إنترناسيونالي الإيطالي للحصول على خدمات البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، والبالغة قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 85 مليون دولار، بما في ذلك الإضافات للمهاجم.

وتوجه لوكاكو إلى ميلانو، أمس الأربعاء، حيث سيخضع لفحص طبي في مقر نادي إنترناسيونالي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان فدريكو باستوريلو، ممثل اللاعب البلجيكي، قضى معظم يوم أمس الأربعاء في محادثات مع ممثلي مانشستر يونايتد في لندن للتوصل إلى نهاية للقصة طويلة الأمد، وتوصل الجانبان إلى اتفاق في وقت مبكر من المساء.

وكان يونايتد يأمل في الحصول على مبلغ يصل إلى 97 مليون دولار مقابل روميلو لوكاكو، لكنه في النهاية اقتنع بقبول العرض الأخير، مع العلم أن حصل على خدماته من إيفرتون عام 2017 مقابل 91 مليون دولار، فضلًا عن 18 مليون دولار على شكل إضافات أخرى.

وفي الوقت نفسه، كان لوكاكو راغبًا في الانتقال إلى إنتر، خصوصًا بعدما تدهورت علاقته بالمدرب أولي جونار سولسكاير، بالإضافة إلى أن النادي الإنجليزي غرمه؛ بسبب عدم التحاقه بتدريبات الفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب التفاصيل، فإن عرض إنترناسيونالي يتضمن 78.7 مليون دولار مبدئيًا، بالإضافة إلى 6.5 مليون دولار إضافية، فيما تمكن مانشستر يونايتد من إدراج شرط البيع في الصفقة، ولكن يتعين عليه دفع جزء من الرسوم إلى إيفرتون، فريق لوكاكو السابق.

وبانتقال لوكاكو إلى الإنتر فإنه يوافق على صفقة مدتها 5 سنوات براتب أسبوع يصل إلى 365 ألف دولار.

ويعد مدرب الإنتر الحالي أنطونيو كونتي من المعجبين بلوكاكو منذ زمن طويل، كما أنه أراد الحصول على خدماته عندما كان مدربًا لفريق تشلسي.

وخلال موسمه الأول مع مانشستر يونايتد سجل لوكاكو 27 هدفًا، لكنه لم يتمكن من إحراز إلا 15 هدفًا في موسم 2018-2019.

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