افتتاح السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية وتنسيق الجامعات يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أبرزت الصحف عددا من أخبار الشأن المحلي.



ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الأشرار والمخربون لن يستطيعوا هدم الدولة"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد بكلمات حاسمة ومسئولة على أن الأشرار والمخربين لن يستطيعوا هدم الدولة لأن هذا لا يرضى الله، مؤكدا أنه لا يوجد دين أو إصلاح يقام بالهدم، مطالبا المجتمع بالقيام بدوره فى التوعية لمواجهة تلك الأفكار الهدامة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله، في كلمته أمس خلال افتتاح مجمع صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بطريق العين السخنة، إن الدول لا تتقدم بالهدم أو التدمير أو القتل ولكن بالانضباط والتعليم والعمل البناء والجهد والصبر، مشددا على أننا سنظل نبني ونعمر مصر مادمنا نعيش فيها.

وقدم الرئيس التهنئة بافتتاح المجمع الجديد، مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك قيمة مضافة للخامات المصرية التي كان يتم بيعها وتصديرها في صورة مواد خام، مشيرا إلى أن هذا المجمع الجديد الذي يتم افتتاحه يأتي تنفيذا لإحدى توصيات مؤتمرات الشباب بمدينة الإسماعيلية.

وقال الرئيس السيسي إن المصانع التسعة التي يشملها المجمع مجرد محاولة للاستفادة من الخامات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من الإنتاج والتوقف عن الاستيراد لتوفير العملات الأجنبية، مؤكدا أهمية عامل الوقت فى تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير مثل تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير حياة المصريين وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل للشباب.

وذكرت (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تقف بجوار المستثمرين ورجال الأعمال وتشجعهم على إقامة قلاع صناعية وطنية، مؤكدا أن الصناعات الضخمة التي يقوم رجال الأعمال بتشييدها تعمل الدولة على تذليل كل العقبات التي تقف في سبيل تنفيذها وتعمل على تمويلهم وتيسير كل متطلباتهم اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك قلاعا صناعية جديدة أنشأها رجال الأعمال في الفترة الأخيرة سوف يقوم بافتتاحها في الوقت الذي يحددونه.

وأوضح أن مدينة الرخام الجديدة بمنطقة الجلالة ستنتج نحو 30 مليون متر رخام فى العام وسوف يتم افتتاحها العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يقام وفقا لأحدث الاشتراطات البيئية، مشددا على أن الدولة تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير واقع مصر بأقصى المعدلات المطلوبة وأنه مازال هناك الكثير، مشيرا إلى أنه عندما تحدث في مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة عن الموازنة المصرية وقال إنها يفترض أن تكون تريليون دولار فإنه كان يقصد بالمبلغ كمصروف لدولة كبيرة بحجم مصر وليس فقط لحل مشكلات مصر.



وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "اليوم بدء التحويلات وأماكن خالية لطلاب الثالثة في 260 كلية"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه تبدأ اليوم التحويلات لتقليل حالات الاغتراب للكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق وتستمر حتى 20 أغسطس، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة الأخيرة للتنسيق بحد أدنى 50% عقب إعلان نتيجة التحويلات وامتحانات الدور الثاني وتستوعب من الناجحين للثانوية العامة 84 ألفا و872 طالبا منهم 63 ألفا و318 بالشعب العلمية و21 ألفا و554 طالبا بالأدبية.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لنتيجة المرحلة الثانية للتنسيق تبين وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في ما يقرب من 260 كلية معظمها للقسم العلمى علوم ورياضيات في كليات التربية والتجارة انتظام وانتساب موجه والزراعة انتظام وانتساب والسياحة والفنادق والآداب انتساب والحقوق انتظام وانتساب والخدمة الاجتماعية انتظام وانتساب ودار العلوم والتربية الرياضية والفنية والموسيقية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات وبعض معاهد التمريض والمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية كما توجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بكليات خدمة اجتماعية انتظام وانتساب والتربية الموسيقية والرياضية والفنية لمن اجتاز اختبارات القدرات.



وتحت عنوان "الحدائق والشواطئ استعدت للعيد"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك من بعد غد السبت حتى الأربعاء المقبل مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الصحة والسكان أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية وإلغاء جميع الإجازات للفرق الطبية وزيادة أرصدة أدوية الطوارئ بالمستشفيات وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدى الساعة بديوان الوزارة وذلك للتأمين الطبي لاحتفالات العيد في حين استعدت الحدائق والمتنزهات والشواطئ لاستقبال المواطنين احتفالا بالعيد.



وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري واصل ارتفاعه وبلغ نحو 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار في نهاية شهر يونيو بزيادة تقدر بنحو 560 مليون دولار خلال شهر.

وارجع مصرفيون استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي دعمت عودة تدفق العملة الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 مع استعادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعودة السياحة وارتفاع الصادرات المصرية علاوة على زيادة إيرادات قناة السويس وقدروا حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن بما يتجاوز أكثر من 160 مليار دولار.



ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة استعرضت نتائج الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات حيث أكد تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنقاذ القانون تمكنت على مدى العشرة أيام الأولى من الموجة من إزالة 13 ألف حالة تعد على أراضى بناء نتج عنها استرداد نحو 3 ملايين و569 ألف متر مربع بلغت مساحة ما تم استرداده منها 193 ألف فدان.

وأوضح التقرير أن قوات إنقاذ القانون تعمل بتنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وأنها تسترد كل يوم مساحات كبيرة من الأراضي المتعدي عليها.

وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة استمرار موجة الإزالات بنفس القوة والتصدي الحاسم لهذه الظاهرة التي لا يمكن السماح بها في ظل دولة القانون التي نعيش فيها حاليا، وقد ناقشت اللجنة الخطوات والإجراءات التي تم اعتمادها للإسراع بوتيرة التقنين للجادين.



وتحت عنوان "47 مليون جنيه مبيعات صكوك الأضاحي"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزارة الأوقاف أعلنت أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بلغت 47 مليونا و502 ألف جنيه حتى الآن وشهدت غرفة عمليات طلبات صكوك أضاحي الأوقاف إقبالا متزايدا حيث تلقت ما يزيد على 300 اتصال تليفوني وطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأضافت الصحيفة أنه في سابقة هي الأولى من نوعها حققت كل من مديرية أوقاف القاهرة الألف صك السابعة ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1260900 جنيه، كما حققت مديرية أوقاف الجيزة الألف صك الثالثة ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 5418000، ووصل إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية 24825 صكا بإجمالي 47502000 جنيه.



وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "تنفيذ تكليفات الرئيس في اجتماع الحكومة اليوم بالعالمين" ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحة أن المجلس يناقش عددا من الملفات والتقارير الاقتصادية في مقدمتها استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الرئيسية واحتياجات العديد عن طريق زيادة المعروض والسيطرة على الأسعار بمراقبة السوق.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا أمس لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة بحضور وزراء الكهرباء والبترول والمالية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء قوله: إن الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة ويحقق وضعا ماليا أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزراء الثالثة اطلعوا مدبولي على نتائج الاجتماعات الفنية التي عقدت بين الخبراء وممثلي هذه الوزارات حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على الأرقام الخاصة ببعض مديونيات تلك الجهات تجاه بعضها البعض.a