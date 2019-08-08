اليابان تسمح بتصدير المقاومة الضوئية إلى كوريا الجنوبية

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون اليوم الخميس إن اليابان سمحت لأول مرة بتصدير المقاومة الضوئية (وهي مقاومة كهربائية حساسة للضوء) التي تعتبر واحدة من المواد الثلاث الخاضعة للقيود اليابانية، إلى كوريا الجنوبية منذ أن فرضت طوكيو قيود التصدير ضد سيئول.



وصرح "لي" بذلك في اجتماع حول شؤون الدولة في مبنى حكومي بسيئول.



وذكر "لي" أن الحكومة اليابانية فرضت القيود على صادرات المواد الثلاث الرئيسية لصناعة ذاكرة الرقائق وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية، ومن ثم حذفت كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم.



ووصف القيود اليابانية بأنها خطوة غير عادلة من دولة رائدة في العالم، وهي تمثل تناقضا ذاتيا لليابان كأكبر دولة مستفيدة من التجارة الحرة.



وأضاف "لي" أن الحكومة اليابانية لم تضف مادة جديدة تخضع للقيود عند إصدار مشروع قانون منقح حذفت فيه كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، مؤكدا على أن الحكومة الكورية الجنوبية ستعزز الجهود الدبلوماسية لدفع اليابان إلى إلغاء قيودها ضد البلاد.



يذكر أن اليابان أصدرت يوم أمس الأربعاء مشروع قانون منقح حذفت فيه كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، بعد اتخاذ القرار بحذفها في يوم 2 أغسطس الجاري، في احتجاج واضح ضد أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية العام الماضي والتي أمرت الشركات اليابانية بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين أثناء الحكم الاستعماري الياباني في كوريا(1910-1945).



في شهر يوليو، فرضت اليابان أيضا ضوابط مشددة على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد هي المادة المقاومة وغاز النقش والبولي أميد - والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة.