الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

اليابان تسمح بتصدير المقاومة الضوئية إلى كوريا الجنوبية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:16 ص
رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون
وكالات
طباعة
ads
قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون اليوم الخميس إن اليابان سمحت لأول مرة بتصدير المقاومة الضوئية (وهي مقاومة كهربائية حساسة للضوء) التي تعتبر واحدة من المواد الثلاث الخاضعة للقيود اليابانية، إلى كوريا الجنوبية منذ أن فرضت طوكيو قيود التصدير ضد سيئول.

وصرح "لي" بذلك في اجتماع حول شؤون الدولة في مبنى حكومي بسيئول.

وذكر "لي" أن الحكومة اليابانية فرضت القيود على صادرات المواد الثلاث الرئيسية لصناعة ذاكرة الرقائق وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية، ومن ثم حذفت كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم.

ووصف القيود اليابانية بأنها خطوة غير عادلة من دولة رائدة في العالم، وهي تمثل تناقضا ذاتيا لليابان كأكبر دولة مستفيدة من التجارة الحرة.

وأضاف "لي" أن الحكومة اليابانية لم تضف مادة جديدة تخضع للقيود عند إصدار مشروع قانون منقح حذفت فيه كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، مؤكدا على أن الحكومة الكورية الجنوبية ستعزز الجهود الدبلوماسية لدفع اليابان إلى إلغاء قيودها ضد البلاد.

يذكر أن اليابان أصدرت يوم أمس الأربعاء مشروع قانون منقح حذفت فيه كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، بعد اتخاذ القرار بحذفها في يوم 2 أغسطس الجاري، في احتجاج واضح ضد أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية العام الماضي والتي أمرت الشركات اليابانية بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين أثناء الحكم الاستعماري الياباني في كوريا(1910-1945).

في شهر يوليو، فرضت اليابان أيضا ضوابط مشددة على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد هي المادة المقاومة وغاز النقش والبولي أميد - والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

منذ ساعة و 26 دقيقة

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يكشف عن بديل صلاح وماني

منذ حوالي 10 ساعة

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

ads

الصور

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

الأكثر قراءة

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

ستوديو

أول قصة حب في حياة سمير صبري ادعت نسبها للفنان فريد الأطرش

الغندور عن استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا: "اترمى برة" (فيديو)

بعد 8 سنوات.. مصطفى قمر يستقر على موعد طرح ألبوم "ضحكت ليا"

راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.. صورة

رياضة

صفقة "لوكاكو" تكتمل أخيرًا بقيمة 85 مليون دولار

"دييجو فورلان" يعلن اعتزاله كرة القدم

نادال يبلغ الدور الثالث فى مونتريال

غضب فى مانشستر يونايتد بسبب إصرار زيدان على ضم بوجبا

الرئيس نيوز

الأهلي: تسوية النزاع مع "صلة" السعودية مقابل 150 مليون جنيه

الأوقاف: 50 مليونا و380 ألف جنيه مبيعات "صكوك الأضاحى"

بالصور.. قطار "المشاعر المقدسة" يظهر خلال موسم الحج الجديد

ننشر.. تفاصيل الخطة التدريبية لموظفي "المحليات" للعام الجديد

منوعات

مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لجمعيات خيرية

اكتشاف اختراقات إلكترونية للمؤسسات الحكومة الروسية

"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

دراسة تدحض «خرافة» ربط تناول القهوة قبل النوم بالأرق

كشكول

نتيجة مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة مساء الغد

المنيا الأزهرية تفوز بأفضل منطقة فى تنفيذ عمليات الإخلاء بالمعاهد

تدريب معلمى الأزهر على العمل بالسبورة الذكية بدءًا من العام القادم

أمين عام الأزهر يطالب باعتماد نتجية دراسات عليا أصول بالمنوفية

إسلام سياسي

غضب سلفي على وزارة الأوقاف رغم التصريح لبرهامي بالخطابة

قيادي إخواني: الفشل ينتظر "إخوان تونس" بعد ترشحهم للرئاسة

دعوى قضائية في بريطانيا تفضح تمويل بنك قطري لـ جبهة النصرة

الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل مقرات مدنية لثكنات عسكرية


زيت وسكر

هذا الاختبار قد يؤدي لتلف عضلة القلب!

تفاصيل عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس

انتهاء صرف المقررات التموينية لشهر اغسطس بشمال سيناء

إغلاق 4 صيدليات.. والسبب!

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

الصين تستخرج أكثر من 180 ألف قطعة أثرية من سفينة تجارية غارقة

الليلة.. حفل المولوية المصرية بمهرجان الصيف الدولى

الساقى تطرح كتاب "عندما تختفى بسمتى" للأطفال

اليوم.. افتتاح معرض "يا رايحين للنبى الغالى" بمتحف قصر المنيل

صفحتنا ع الفيس بوك