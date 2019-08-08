"دييجو فورلان" يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المهاجم الدولي الأورجوياني السابق دييجو فورلان اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة احترافية امتدت لأكثر من عقدين من الزمان.



ولم يلعب فورلان (40 عاما) منذ رحيله عن نادي كيتشي بطل دوري هونغ كونغ في مايو من العام الماضي، ويقول إنه مستعد للبحث عن تحديات جديدة.



وذكر فورلان في بيان "بعد 21 عاما، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".



وتابع قائلا "لقد انتهت مرحلة جميلة، مليئة بالذكريات والمشاعر العظيمة، ولكن هناك تحديات أخرى جديدة ستبدأ. وأتوجه بالشكر لكل من رافقوني على هذا الطريق".



حصل فورلان على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم لكرة القدم لعام 2010 بجنوب إفريقيا، ولعب خلال مشواره الرياضي مع أندية مثل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وفياريال.



وشارك فورلان في 112 مبارة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالها 36 هدفا.