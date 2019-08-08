حكومة الكاميرون تستنكر مزاعم "فخ الديون" الصينية

استنكر رئيس وزراء الكاميرون جوزيف ديون انجوتي، الأربعاء، مزاعم "فخ الديون" التي تروجها بعض وسائل الإعلام الغربية، ضد القروض التي تقدمها الصين.



وقال انجويتي خلال زيارته لموقع بناء معمل مياه بتمويل صيني "إن الكاميرون بلد ذو سيادة... ولا أحد له حق التدخل بشؤونه. نحن نقوم بالضبط بما ينبغي فعله لتنمية بلادنا".



وأضاف "لن نستمع لتلك التعليقات السخيفة من أناس يعتقدون أنهم يفهمون أفضل. لدينا بلد، ويتعين علينا تنميته، وهذه هي مسئوليتنا. ونأخذها على محمل الجد".



لقد بدأ العمل بمشروع المياه هذا، الواقع في ضاحية العاصمة الكاميرونية ياوندي، في أواخر 2016، ومن المتوقع أن يكتمل في نهاية هذا العام 2019.



وحالما يبدأ التشغيل الفعلي، سيضخ هذا المعمل، ذو طاقة تصفية 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، من نهر ساناجا ذي طول 600 كم، ويلبي احتياجات 2.5 مليون شخص بالعاصمة الكاميرونية ومناطق أخرى محيطة بها.



قال انجويتي "هذا أحد أهم المشاريع التي تنفذ حاليا في الكاميرون".



من جانبه، قال وزير المياه والطاقة الكاميروني جاستون ايسومبا، الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته للموقع، إن المشروع "سيسهم بشكل كبير في تقليل، إن لم ينهِ، مشكلة شح المياه بالعاصمة ياوندي. وسيكون بإمكان مواطنينا شرب مياه نظيفة يحصلون عليها بشكل ثابت".