اليابان بصدد السماح بأول شحنة من المواد الكيميائية إلى كوريا الجنوبية

من المقرر أن تصدر اليابان قريبا أول إذن بتصدير بعض المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية منذ فرض ضوابط أكثر تشددا في الشهر الماضي، هكذا ذكر الإعلام المحلي نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر اليوم الخميس.



ففي يوم 4 يوليو، اشترطت اليابان أن يتم تقديم طلبات عند إجراء كل معاملة خاصة بتصدير بوليميد المفلور وفلوريد الهيدروجين إلى كوريا الجنوبية.



وتنظر سول لهذه الخطوة باعتبارها انتقاما اقتصاديا بسبب سوء إدارتها لعملية تحكيم مرتبطة بخلاف العمل الذي يعود إلى زمن الحرب ونشأ عن الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.



وترى اليابان أن مسألة دفع تعويضات لعمال من زمن الحرب قد تم التعامل معها "بشكل نهائي ولا رجعة فيه" في اتفاقية تعود لعام 1965 تم توقيعها بين الجانبين وغطت القضية.



وذكرت طوكيو أن ضوابط التصدير الأكثر تشددا طبقت لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولكنها ألمحت أيضا إلى أن سول انتهكت مرارا اتفاقات سابقة وتسببت بذلك في تضاؤل الثقة المتبادلة.