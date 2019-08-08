الصين تستخرج أكثر من 180 ألف قطعة أثرية من سفينة تجارية غارقة

استخرج علماء الآثار الصينيون أكثر من 180 ألف قطعة أثرية من سفينة تجارية قديمة تعود لعهد أسرة سونج الإمبراطورية (960 - 1279)، وفقًا لما ذكرته مصلحة الدولة للتراث الثقافي، اليوم الخميس.



وعثر على نانهاي (بحر الصين الجنوبي) رقم 1 عام 1987 وتم إنتشالها من بحر الصين الجنوبي في عام 2007، ويتم حفظها الآن في متحف طريق الحرير البحري في جزيرة يانج جيانج، بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين.



وقال الخبراء، إن الآثار المستخرجة من حطام السفينة تظهر ازدهار التجارة البحرية في عهد أسرة سونج، الأمر الذي يتمتع بأهمية كبيرة لدراسة تاريخ بناء السفن والسيراميك والشحن في الصين القديمة وفي شرقي وجنوب شرقي آسيا كله.



ويعتقد أن أعمال الإنقاذ والحفر والحماية لسفينة نانهاي رقم 1 تشكل مثالًا للتطور السريع لعلم الآثار تحت الماء في الصين على مدى السنوات الثلاثين الماضية.