الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بومبيو يأمل فى استئناف محادثات كوريا الشمالية خلال أسابيع

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:06 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وكالات
طباعة
ads
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه يأمل في استئناف المحادثات قريبا بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي برغم تجارب بيونجيانج الصاروخية المتكررة.

وقال بومبيو للصحفيين في وزارة الخارجية:"نأمل في العودة إلى طاولة التفاوض خلال الأسابيع القادمة".

وأضاف: "نخطط لمفاوضات في غضون أسبوعين ونتوقع أن يعود الفريقان للاجتماع".

كان الرئيس دونالد ترامب قد اتفق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في اجتماع في 30 من يونيو على استئناف المحادثات بين المسؤولين والمتوقفة منذ قمة فاشلة بينهما في هانوي في فبراير.

وأجرت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين سلسلة من تجارب الصواريخ المتوسطة المدى.

كان بومبيو قد أشار عدة مرات منذ اجتماع ترامب وكيم إلى أن المحادثات وشيكة، غير أن الأجواء توترت، حيث حذرت كوريا الشمالية من أن خططا لتدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الشهر يمكن أن تتسبب في فشل الحوار.

وقال بومبيو: "رأينا الأعمال التي يقومون بها، الأعمال التي تجري داخل كوريا الشمالية".

وأضاف ”ونحن أيضا ندرك أننا عندما جئنا كانت هناك تجارب نووية تجرى“.

وتابع: "هذا لم يحدث... لا يتم إطلاق صواريخ بعيدة المدى. هذان أمران طيبان".

وقال: "المهمة الآن هي أن نحقق ما اتفق عليه الزعيمان في يونيو من العام الماضي في سنغافورة"، مشيرا إلى أول قمة بين كيم وترامب.

كان كيم قد تعهد في تلك القمة بالعمل صوب النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية كما اتفق الجانبان على بدء عهد جديد في العلاقات.

وتعهد ترامب أيضا بتعليق التدريبات العسكرية الكبيرة مع كوريا الجنوبية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

انتهاء النزاع بين الأهلى مع شركة "صلة" الرياضية

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الباز يكتب: لماذا كان أحمد خالد توفيق يحتقر قراءه؟

منذ يوم

وفاة زوجة الفنان الراحل سيد زيان

منذ حوالي 23 ساعة

أصابه بارتجاج فى المخ.. تفاصيل اعتداء نائب برلمانى على عضو جهاز تنفيذى بالإسماعيلية

ads

الصور

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

الأكثر قراءة

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

ستوديو

أول قصة حب في حياة سمير صبري ادعت نسبها للفنان فريد الأطرش

الغندور عن استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا: "اترمى برة" (فيديو)

بعد 8 سنوات.. مصطفى قمر يستقر على موعد طرح ألبوم "ضحكت ليا"

راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.. صورة

رياضة

صفقة "لوكاكو" تكتمل أخيرًا بقيمة 85 مليون دولار

"دييجو فورلان" يعلن اعتزاله كرة القدم

نادال يبلغ الدور الثالث فى مونتريال

غضب فى مانشستر يونايتد بسبب إصرار زيدان على ضم بوجبا

الرئيس نيوز

الأهلي: تسوية النزاع مع "صلة" السعودية مقابل 150 مليون جنيه

الأوقاف: 50 مليونا و380 ألف جنيه مبيعات "صكوك الأضاحى"

بالصور.. قطار "المشاعر المقدسة" يظهر خلال موسم الحج الجديد

ننشر.. تفاصيل الخطة التدريبية لموظفي "المحليات" للعام الجديد

منوعات

مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لجمعيات خيرية

اكتشاف اختراقات إلكترونية للمؤسسات الحكومة الروسية

"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

دراسة تدحض «خرافة» ربط تناول القهوة قبل النوم بالأرق

كشكول

نتيجة مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة مساء الغد

المنيا الأزهرية تفوز بأفضل منطقة فى تنفيذ عمليات الإخلاء بالمعاهد

تدريب معلمى الأزهر على العمل بالسبورة الذكية بدءًا من العام القادم

أمين عام الأزهر يطالب باعتماد نتجية دراسات عليا أصول بالمنوفية

إسلام سياسي

غضب سلفي على وزارة الأوقاف رغم التصريح لبرهامي بالخطابة

قيادي إخواني: الفشل ينتظر "إخوان تونس" بعد ترشحهم للرئاسة

دعوى قضائية في بريطانيا تفضح تمويل بنك قطري لـ جبهة النصرة

الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل مقرات مدنية لثكنات عسكرية


زيت وسكر

هذا الاختبار قد يؤدي لتلف عضلة القلب!

تفاصيل عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس

انتهاء صرف المقررات التموينية لشهر اغسطس بشمال سيناء

إغلاق 4 صيدليات.. والسبب!

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

الصين تستخرج أكثر من 180 ألف قطعة أثرية من سفينة تجارية غارقة

الليلة.. حفل المولوية المصرية بمهرجان الصيف الدولى

الساقى تطرح كتاب "عندما تختفى بسمتى" للأطفال

اليوم.. افتتاح معرض "يا رايحين للنبى الغالى" بمتحف قصر المنيل

صفحتنا ع الفيس بوك