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رياضة

نادال يبلغ الدور الثالث فى مونتريال

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:04 ص
رفائيل نادال
رفائيل نادال
وكالات
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تجاوز رفائيل نادال حامل اللقب بداية ضعيفة ليفوز على البريطاني دان إيفانز المتأهل من التصفيات بنتيجة "7-6" و"6-4" في كأس روجرز للتنس في مونتريال صباح اليوم الخميس، فيما سقط ستيفانوس تيتيباس وجون إيسنر في الدور الثاني.

وتأخر نادال، المصنف الأول في البطولة، والذي يخوض مباراته الأولى منذ خسارته أمام روجر فيدرر في قبل نهائي ويمبلدون "5-2" في الشوط الحاسم، قبل أن ينتفض في أول مواجهة ضد إيفانز المصنف 53 عالميًا.

وتقدم اللاعب الإسباني "2-صفر" في المجموعة الثانية قبل أن يتوقف اللعب؛ بسبب هطول الأمطار، وبعد استئناف اللعب تعادل إيفانز "3-3" لكن نادال استعاد ثقته وحسم المباراة لصالحه.

وقال بطل فرنسا المفتوحة، إن بدايته لم تكن مثالية إذ عانى للتأقلم مع أرض الملعب نظرا لكثرة مشاركاته على الملاعب الرملية والعشبية في الأشهر الماضية.

وأبلغ نادال الصحفيين "بعد ويمبلدون دائمًا يقل التركيز قليلًا؛ لأني لعبت كثيرًا في موسم الملاعب الرملية ثم العشبية ولم أحصل على راحة، عندما تنهي ويمبلدون يسترخي جسدك قليلًا وتحتاج إلى بعض الوقت للتعافي".

وأضاف: "كما قلت من قبل فأهم شيء اليوم هو تحقيق الفوز، أعلم أن مع الانتصارات ستتحسن الأشياء الأخرى بالتدريج".

ويلعب نادال، الفائز باللقب أربع مرات في مونتريال لكن لم يسبق له الحفاظ على لقب في بطولة على الملاعب الصلبة في مسيرته، ضد الأرجنتيني جيدو بيا الذي انتصر على المولدوفي رادو ألبوت بنتيجة "6-3" و"2-6" و"7-6".

وتغلب هوبرت هوركاتش على تيتيباس المصنف الخامس عالميا بنتيجة "6-4" و"3-6" و"6-3" ليحقق اللاعب البولندي فوزه الرابع على لاعب من بين أول عشرة مصنفين على العالم هذا العام.

وجاءت اللحظة الحاسمة عندما كان يواجه تيتيباس فرصة كسر إرساله وهو متأخر "4-3" في المجموعة الثالثة، وسدد هوركاتش كرة مرت من تبتيباس الذي كان يعتقد أن الكرة في طريقها إلى خارج الملعب، وشعر تيتيباس بالغضب بسبب عدم تمكنه من طلب مراجعة النقطة إذ لا يوجد نظام مشاهدة الإعادة، وصرخ اللاعب اليوناني في حكم المباراة قائلًا: "هذا هراء، إنها بطولة أساتذة".

ولم يستفد إيسنر من فرص كسر الإرسال التي اتيحت له ولم يكن إرساله المعتاد جيدًا ليسقط أمام التشيلي كريستيان جارين بنتيجة "6-3" و"6-4"، ويلعب جارين ضد دانييل ميدفيديف الذي سحق كايل إدموند بنتيجة "6-3" و"6-صفر".

وانتهت المواجهة الكندية بين فيلكس أوجيه-ألياسيم وميلوش راونيتش بانسحاب الأخير؛ بسبب مشكلة في الظهر قبل انطلاق المجموعة الثالثة.

وفي الدور الثاني صعق الفرنسي ريشار جاسكيه نظيره الياباني كي نيشيكوري المصنف الخامس بنتيجة "6-7" و"6-2" و"6-4"، وتغلب الكرواتي مارين شيليتش على الاسترالي جون ميلمان بنتيجة "6-3" و"6-4".

كما تأهل دومينيك تيم المصنف الثاني في البطولة وكارين ختشانوف المصنف السادس والفرنسي جايل مونفيس إلى دور الستة عشر، وأنهى الإيطالي فابيو فونيني المصنف السابع الفترة المسائية بفوز على الأمريكي تومي بول القادم من التصفيات بنتيجة "7-6" و"6-3".

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