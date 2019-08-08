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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:49 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
شبين الكوم 25 35
طنطا 24 35
دمنهور 24 33
الإسكندرية 24 31
بلطيم 25 31
مطروح 22 31
السلوم 23 32
سيوة 24 37
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 35
الإسماعيلية 23 36
السويس 25 36
العريش 24 32
رفح 23 32
رأس سدر 25 37
نخل 21 34
نويبع 28 35
طابا 28 34
كاترين 19 32
الطور 27 35
شرم الشيخ 29 36
الغردقة 28 37
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 36
بني سويف 23 36
المنيا 23 36
أسيوط 24 37
سوهاج 26 38
قنا 27 39
الأقصر 27 40
أسوان 31 41
أبوسمبل 31 41
الوادي الجديد 28 42
شلاتين 28 36
أبورماد 29 35
حلايب 30 34
رأس حدربة 30 33.

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