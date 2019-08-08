توتنهام يستبعد التعاقد مع ديبالا بعد ضم لو سيلسو

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي توتنهام الإنجليزي قد أوقف محاولاته للتوقيع مع باولو ديبالا نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو نجم ريال بيتيس الإسباني.



وكان من المفهوم أن السبيرس قدموا عرضًا بقيمة 70 مليون يورو، وتمت الموافقة عليه من جانب نادي السيدة العجوز، وأصبح إتمام الصفقة يتوقف على الاتفاق مع اللاعب الدولي الأرجنتيني على البنود الشخصية، مثلما هي المشكلة في انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ومع تبقي أقل من 24 ساعة على غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، قد لا يملك النادي اللندني الكثير من الوقت لإنهاء كل العمل فيما يتعلق بإكمال الصفقة.



وكشفت التقارير أن ديبالا سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 12 مليون يورو، علاوة على الحوافز، بالإضافة إلى 15 مليون يورو عمولة الوكيل، مع الإجراء القانوني من وكالته السابقة، والذي قد يكلف 40 مليون يورو.