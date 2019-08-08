استقبال حافل للوكاكو لحظة وصوله إلى ميلانو

وصل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى مدينة ميلانو، تمهيدًا للتوقيع على عقود انتقاله لنادي إنتر ميلان.



ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاى سبورتس"، مقطع فيديو، لاستقبال جماهير الإنتر للوكاكو لحظة وصوله، حيث تواجد أكثر من 200 من مشجع للترحيب بالنجم الأسمر.



و من المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي التقليدي غدًا الخميس تمهيدًا للتوقيع على عقود انتقاله للنيراتزوري.



وكانت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليًا، قد أكدت مساء الأربعاء، أن إدارة إنتر اتفقت مع مانشستر يونايتد على ضم لوكاكو مقابل 80 مليون يورو كقيمة إجمالية للصفقة، بعد إضافة الحوافز.



وشهدت الفترة الماضية غموض حول مستقبل المهاجم الدولي، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية ينتقل خلالها نجم البيانكونيري باولو ديبالا، إلى مانشستر يونايتد، لكن إنتر عاد وحسم الصفقة لصالحه وفقًا للعديد من التقارير.