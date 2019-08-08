فلامنجو الإيطالى يقترب من التعاقد مع بالوتيلى

شهدت المفاوضات القائمة حاليًا بين الإيطالي ماريو بالوتيلي، ونادي فلامنجو تقدمًا كبيرًا، تمهيدًا لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقالت صحيفة gianlucadimarzio الإيطالية، إن هناك اتصالات قائمة بين الجانبين خلال الساعات الماضية، حيث أظهرت تفاصيل جديدة بشأن العقد الذي قدمه فلامنجو، والذي سيتقاضى بالوتيلي من خلاله راتب يتراوح بين 4 و5 ملايين يورو في العام.



وأوضحت، أن هناك بعض التفاصيل لا تزال قيد التفاوض بين النادي البرازيلي وبالوتيلي، وأن فلامنجو أظهر رغبة قوية في حسم الصفقة مقتنعًا بقدرته على ذلك.



وأتمت: "فلامنجو يرغب في الرد على بوكا جونيورز الذي أقنع دانييلي دي روسي بالانتقال إليه، مبديًا رغبة كبيرة في ضم ماريو هذا الصيف بمواصلة التفاوض لضم اللاعب على وجه السرعة، وأن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد الإعلان الرسمي عن اتمام الصفقة".