أسعار أجهزة المراقبة والكاميرات اليوم

شهدت أسواق المنتجات الإلكترونية "الكاميرات، وأجهزة المراقبة ومستلزماتها" نشاطًا ملحوظًا، بعد زيادة عمليات التوعية بأهمية التأمين ورفع كفاءة البنية التحتية للشركات والمستثمرين، جاء ذلك حسبما أكده خالد ابراهيم عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.



وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن أسعار كاميرات المراقبة اليوم الخميس بأسواق المنتجات الرقمية في القاهرة والجيزة تتراوح ما بين 650 و1400 جنيه، في حين بلغ سعر كاميرا مراقبة أوسكار نحو 750 جنيهًا، مقارنة بسعر كاميرا "داهوا" التي سجلت 3160 جنيهًا.



أما بالنسبة لأسعار أجهزة السويتشات والسيرفر، لتشغيل الكاميرات فسجلت 1400 جنيه، وجينراك تصل إلى 8690 جنيهًا؛ وذلك حسب مساحة البيانات على السيرفر.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.