تقارير: "بواتينج" باقى فى بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية أن، الألماني جيروم بواتينج يميل للبقاء في بايرن ميونيخ الألماني في الموسم الجديد 2019 – 2020 بعدما ارتبط بالرحيل عن الفريق في الفترة الماضية.



وأكدت مجلة كيكر الألمانية أن بواتينج قد يبقى في صفوف الفريق البافاري بالرغم من عدم حسمه لمستقبله في الوقت الحالي.



وفي حال لم تتغير الأمور بالنسبة لبواتينج فإنه سيتجه للبقاء في البايرن وخوض تاسع موسم له في ملعب أليانز أرينا.



من جهة أخرى تسير صفقة تعاقد البايرن مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ليروى ساني الى طريق مسدود في ظل إصابة اللاعب القوية.



وفي حال ثبوت حاجة اللاعب لعملية جراحية في موضع الإصابة، سيوجه الفريق البافاري أنظاره صوب أهداف أخرى في الميركاتو وعلى رأسها حكيم زياش نجم اياكس أمستردام الهولندي.