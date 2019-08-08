307.80 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم

شهدت أسعار السكر تراجعًا ملحوظًا بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس بالأسواق العالمية، حيث سجل السعر ببورصة لندن نحو 307.80 دولار للطن مقارنة بنحو 316.20 دولار للطن أمس، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.



وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام الجاري إلى نحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال نفس الفترة.



وتبدأ السنة التسويقية لمحصول السكر في مصر بين شهري أكتوبر وسبتمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 إلى 3.3 مليون طن سنويًا، فى حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.