إيفرتون يعلن ضم سيدبى على سبيل الإعارة

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الفرنسي جبريل سيدبي، لاعب موناكو الفرنسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند بخيار الشراء.



وأصبح سيدبي سادس تدعيمات إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم أندريه جوميز، وفابيان ديلف، وجان فيليب، وجوناس لوسل، ومويس كين.



وشارك الظهير الفرنسي مع موناكو خلال 114 مباراة سجل 6 أهداف، وصنع 27 في جميع المسابقات منذ انضمامه قادمًا من ليل الفرنسي عام 2016.



وقال سيدبي في أول تصريحات للموقع الرسمي لإيفرتون: "سعيد للغاية للتوقيع لنادٍ تاريخي بحجم إيفرتون، الأمر كان سهلًا بالنسبة لي لم أضطر للتفكير طويلًا قبل اتخاذ القرار".



وأضاف اللاعب الفرنسي: "متحمس بنسبة 100% لمساعدة النادي وتحقيق أهدافه، إضافة لأهدافي الفردية".



خاض سيدبي 18 مباراة دولية بقميص المنتخب الفرنسي، وسجل هدفًا وحيدًا في مرمى إنجلترا، وكان ضمن قوام المنتخب الفائز بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.