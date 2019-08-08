406.62 دولار.. سعر طن "الذرة" اليوم

ارتفعت أسعار الذرة خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الطلب العالمي علي منتجات الذرة الصفراء، حيث سجل سعر الطن نحو 406.62 دولار للطن، مقارنة بنحو404.62 دولار للطن بتداولات أمس، بنسبة ارتفاع 0.75%.



كما شهدت مبيعات الذرة الصفراء محليًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت سعر الشيكارة 50 كيلو نحو 265 جنيهًا، في حين سجل سعر الذرة البيضاء سعر الشيكارة 50 كيلو نحو 240 جنيهًا.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 80 % عن الذي تمت زراعته خلال 5 سنوات ماضية.



ويعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.