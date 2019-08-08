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رياضة

بلد الوليد يطلب استعارة "ميسى اليابان" من ريال مدريد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:37 ص
جريدة الدستور
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اقترب النجم الياباني الصاعد، تاكيفوسا كوبو الشهير بـ"ميسي اليابان" لاعب ريال مدريد الإسباني، من الانتقال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لصفوف بلد الوليد الإسباني، حسب ما أكدته تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كوبو كان سيشارك في الموسم المقبل مع الفريق الرديف للريال "كاستيا"، تحت قيادة المدرب راؤول جونزاليس، ولكن النادي المدريدي تلقى عرضا من نادي بلد الوليد لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، ويأخذ العرض بعين الاعتبار.

وأضافت الصحيفة أن الظاهرة البرازيلية رونالدو، نجم ريال مدريد السابق وصاحب الأسهم الأعلى بملكية نادي بلد الوليد، طلب ضم كوبو على سبيل الإعارة، مستغلا علاقته الطيبة بفلورنتينو بيريز، رئيس النادي المدريدي.

وكان ريال مدريد أعلن تعاقده مع كوبو في الصيف الحالي قادما من طوكيو الياباني، بعدما كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة الإسباني الذي نشأ في أكاديميته قبل أن يرحل إلى اليابان في عام 2016، إثر معاقبة النادي الكتالوني بسبب مخالفات في ضم لاعبين قصر.

وحصل صانع الألعاب الصاعد على لقب "ميسي اليابان" بسبب لعبه المهاري، ما جعل عدد من الملاحظين يشبهونه بالأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وتألق اللاعب الياباني صاحب الـ18 عاما بشكل ملحوظ مع الريال في فترة الإعداد للموسم الجديد، ما جعله مرشحا للحصول على مكان بتشكيلة الفريق الملكي، غير أن ذلك يبدو صعبا في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين غير الأوروبيين.

وتضم قائمة الريال 5 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي هم الثلاثي البرازيلي إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، والأوروجواياني فيدريكو فالفيردي، بجانب كوبو، علما بأن العدد المسموح هو 3 لاعبين فقط.

يذكر أن بلد الوليد ضم المدافع الصاعد خافي سانشيز من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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