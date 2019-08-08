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رياضة

السعودية تتعادل مع البحرين.. والوقت القاتل ينقذ الأردن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:26 ص
جريدة الدستور
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اكتفى المنتخب السعودي بنقطة التعادل مع البحرين دون أهداف الأربعاء في أربيل ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا، والتي شهدت أيضا انتزاع الأردن تعادلا قاتلا من الكويت 1-1.

وكان المنتخب "الأخضر" استهل مشواره في البطولة المقامة في العراق حتى 14 أغسطس، بخسارته في أمام الكويت بنتيجة 1-2، فيما فاز المنتخب البحريني على نظيره الأردني 1-صفر.

ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر في الشوط الأول من اللقاء باستثناء فرصة واضحة يتيمة كانت للمنتخب البحريني، لكن عيسى موسى لم يستغل تقدم الحارس السعودي مصطفى ملائكة، فأرسل كرته فوق العارضة (16).

وبدا المنتخب السعودي الأفضل في بداية الشوط الثاني الذي استهله بمحاولة لمحمد ربيع الذي سدد كرة "على الطائر" فوق العارضة، ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة حيث تدخلت عارضة المرمى السعودي وحرمت البحرين من التقدم بصدها تسديدة لكميل الأسود في وقت مصيري من اللقاء (78).

وكاد المنتخب البحريني أن يخطف النقاط الثلاث في الوقت القاتل لكن الحارس ملائكة تألق وأنقذ مرماه بتصديه لكرة قوية من عيسى موسى (5+90).

تعادل في وقت قاتل
وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها التي تقام مبارياتها على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل (شمال)، حرم المنتخب الأردني نظيره الكويتي من الفوز بانتزاعه التعادل في الوقت بدل الضائع.

وبادر المنتخب الأزرق الى التسجيل في وقت مبكر بركلة جزاء بعد دقيقتين على انطلاق المباراة تكفل بها فيصل عجب في سقف المرمى.

وانتظر المنتخب الأردني حتى الدقيقة 90+3 لإدراك التعادل عبر سالم العجالين الذي استغل كرة ساقطة أمام المرمى سددها مباشرة في الشباك.

وبعد مباراتي الأربعاء، يتقاسم المنتخبان البحريني والكويتي صدارة الترتيب بأربع نقاط لكل منهما، وانحصرت المنافسة بينهما عمليا على صدارة المجموعة والتأهل للنهائي، مع اكتفاء الأردن والسعودية بنقطة لكل منهما.

وتتنافس تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين في مدينتي كربلاء الجنوبية (المجموعة الأولى) وتضم منتخبات العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، وأربيل (المجموعة الثانية) وتضم منتخبات الأردن والكويت والسعودية والبحرين.

وتقام اليوم الخميس مباراتان ضمن المجموعة الأولى حيث ينتظر المنتخب العراقي لقاء مرتقب أمام سوريا، ويقابل المنتخب اللبناني نظيره اليمني.

ويتصدر منتخب أسود الرافدين الترتيب برصيد ست نقاط من مباراتين، أمام لبنان وفلسطين (أربع نقاط لكل منهما)، مقابل نقطة لسوريا واليمن.

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