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مصر

جولة تفقدية للمشروعات القومية بمدينة بدر (صور)

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:16 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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تفقد المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمجمعات العمرانية الجديدة، مدينة بدر، رافقه بالجولة المهندس عمار مندور رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز لمجموعة مشروعات، منها مشروع العاصمة الإدارية والمدينة الصناعية، ومشروع الإسكان الاجتماعي.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية مشروع الإسكان الاجتماعى بمركز المدينة، قائلا إن المشروع يشمل تنفيذ 222 عمارة بواقع 5328 وحدة سكنية، كما تفقد أعمال الطرق والمرافق للمشروع.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع "سكن مصر" المرحلة الأولى والثانية الخاص بالعاملين بالعاصمة الادارية، حيث أنه جارى تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية، بمشروع سكن مصر، داخل المدينة لموظفى الوزارات بالعاصمة الادارية، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ تخطت 40%.

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