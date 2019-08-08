الليلة.. حفل المولوية المصرية بمهرجان الصيف الدولى

في اطار فعاليات مهرجان الصيف الدولى السابع عشر بمكتبة الإسكندرية٬ يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ حفل للإنشاد الديني والموسيقي الروحية٬ تحييه فرقة "المولوية المصرية" بقيادة المنشد عامر التوني.



ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل القصائد الصوفية التي تغنت بها الفرقة منذ تأسيسها منها: متي يا حبيب القلب٬ كلنا عشاق٬ صبر الفتي٬ فكأنه في الحسن كصورة يوسف وكأنني في الحزن مثل أبيه٬ يا نفس عن الحب لا تتوقفى٬ لا ذنب للعشاق٬ يا غصن مكللا بالذهب٬ يا رب كرمك علينا٬ تملكتم عقلي وقلبي ومسمعي. وغيرها.



يذكر أن الفرقة تأسست على يد منشدها عامر التوني، وحاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم ما يؤكد هويتها الثقافية.